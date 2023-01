Zingerle, che botto! Si schianta sul traguardo ma c'è il lieto fine: cos'è successo

TORINO - Una chiusura di gara così si vede raramente. Perché può capitare la caduta quando si scia a certe velocità, ma il più delle volte questa arriva a discesa in corso, non esattamente sul traguardo. Una potenziale beffa, che però l'atleta italiano Hannes Zingerle è riuscito a trasformare in una magia . Il classe 1995 nativo di Bressanone, infatti, era impegnato nella prova di Schladming (Austria) e ha chiuso la prima manche con il 25° tempo nonostante una rovinosa caduta nella parte finale della pista. Zingerle si è schiantato contro il gonfiabile simbolo del traguardo e subito dopo si è rialzato, esultando per la sua impresa.

Zinglerle, che numero!

D'altronde, nonostante il tonfo, lo sciatore è riuscito a superare il traguardo indossando entrambi gli sci ai piedi, persi un secondo dopo aver varcato la linea: questo ha convinto la giuria a considerare valida la sua prestazione. Così Zingerle ha continuato la gara, chiudendo addirittura al 14° posto, cioè il miglior risultato della sua carriera: "Ho provato a dare tutto - ha detto al termine - come già avevo fatto ad Adelboden. Lì avevo sbagliato a metà, questa volta per fortuna lo sbaglio è arrivato in fondo, un’autentica spaccata, ma non ho pagato molto. Sono contento di come sto sciando e della mia performance”.