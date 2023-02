Mondiali sci, Bassino è oro SuperG! "Una gioia incredibile"

Bassino: "Avevo tutto bene in testa"

Per Bassino, vincitrice della Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021, si tratta della terza medaglia mondiale in carriera dopo l'oro nello slalom parallelo a Cortina d'Ampezzo 2021 e il bronzo nella prova a squadre di Are 2019. Al termine della gara l'azzurra ha dichiarato: "Sono felicissima. È stata un’ansia vedere le altre che scendevano dopo di me, perché in alto ho perso un’ora... Ma sotto penso di aver sciato bene", per poi aggiungere: "Avevo tutto bene in testa, sono veramente felice. L’oro in parallelo di due anni fa era stato bello, ma oggi è qualcosa di più, di forte. È incredibile. Sono veramente contenta di me stessa e allo stesso tempo meravigliata di avere fatto la gara così bene".