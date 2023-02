Sci, Elena Fanchini è morta a 37 anni: mondo dello sport in lutto

Dopo una lunga battaglia contro un tumore, è morta Elena Fanchini all'età di 37 anni: a lutto il mondo dello sci. L'ex sciatrice, classe 1985, oltre a due vittorie in Coppa del Mondo (Lake Louise 2005 e Cortina d'Ampezzo 2015), ha vinto in carriera anche una medaglia d'argento al mondiale in discesa nel 2005. Recentemente Sofia Goggia le aveva dedicato il trionfo in discesa a Cortina: "Questa vittoria la dedico ad Elena Fanchini che sta vivendo di. nuovo un momento difficile con la sua malattia. Mi aveva chiesto il pettorale rosso, le ho voluto dare di più" aveva dichiarato la bergamasca per la sua ex compagna.