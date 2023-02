Sci, Goggia a Viva Rai 2: le gare, il record di velocità ed il divertimento

Sofia Goggia, dopo la vittoria a Crans-Montana del 26 febbraio di discesa libera, è stata tra i protagonisti della puntata di inizio settimana di Viva Rai 2, condotto da Fiorello. In collegamento da una stanza d'albergo a Malpensa, la campionessa di sci ha raccontato di essere in procinto di prendere un volo per la Norvegia, dove effettuerà delle improtanti gare, quindi proseguirà il suo viaggio andando in Svezia e per finire in Andorra.