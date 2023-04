Sci alpinismo, morto l'azzurro Lorenzo Holzknecht nella valanga in val di Rhemes

C'è anche il 39enne valtellinese Lorenzo Holzknecht tra le tre vittime della valanga staccatasi in val di Rhemes, in provincia di Aosta, nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 aprile. Dopo una notte di ricerche, fortemente condizionate dal maltempo, i soccorritori sono riusciti ad individuare i corpi dei tre malcapitati skialper. Oltre a Holzknecht a perdere la vita anche i compagni di corso per guide alpine della Valle d'Aosta Sandro Dublanc, 44 anni, maestro di sci di Champorcher, ed il finanziere Elia Meta, 37 anni, travolti dalla slavina in zona Tsanteleina, a quota 3.600 metri. A dare l'allarme era stato l'istruttore del corso, Matteo Giglio, di 49 anni, residente in Valle d'Aosta, sceso a valle per chiedere aiuto. La slavina si è staccata intorno alle 14 e ha sorpreso il gruppo impegnato in un fuoripista a circa 3000 metri. I soccorritori hanno raggiunto il punto esatto via terra, perché le condizioni meteo avverse non consentivano l'utilizzo dell'elicottero.