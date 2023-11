Dominik Paris: "Il futuro è un’incognita. Le scioline una lotteria"

La grande novità, storica, in quest’anno senza Olimpiadi e Mondiali è lo Speed Opening Matterhorn-Cervino, l’anticipo della velocità con la prima discesa trasfrontaliera (si parte in Svizzera, s’arriva in Italia). Due gare maschili questo weekend, due femminili il prossimo. Ma nel Belpaese dello sci (e non solo) l’attesa è anche e soprattutto per il “nuovo” Dominik Paris , il campione della Val D’Ultimo che cerca rilancio dopo una stagione no e tanti dubbi.

Domme, s’è ritrovato? (ride)

"Non me ne sono mai andato…".

Ha capito cosa non è funzionato l’anno scorso?

"Tante cose. Sicuramente non è stato facile fin dall’inizio. Pronti e via e alla prima gara a Lake Louise mi s’è staccato uno sci, così sono arrivato insicuro a Beaver Creek e da quel momento non ho trovato costanza e ho perso la serenità. Poca scioltezza, mi sono irrigidito. Per me è fondamentale partire bene".

Allora parliamo di questa nuova Gran Becca.

"L’ho scoperta solo ieri, nella prima prova. Purtroppo quando avevamo il nostro turno per testarla non c’era neve, mentre quando toccava alle donne ce n’era troppa… Dobbiamo ancora studiare. Diciamo che c’è qualche saltino abbastanza carino. Nel primo tratto si ghiaccia un po’, e la neve molto fredda ed è lenta, non c’è molta velocità in generale. È abbastanza facile da sciare. Se non fai bene perdi subito tanto. Nella parte centrale ci sono onde ed è facile sbagliare. Nel finale invece è un po’ piatta".

Si sente pronto?

"Sì".

Per voltare pagina quest’estate cos’ha fatto?

"Mi sono dedicato alla famiglia, andando per boschi con i miei figli. E poi ho seguito l’altra mia passione: la musica. Con i Rise of Voltage abbiamo fatto un paio di concerti dalle mie parti, l’ultimo a fine ottobre. Sullo sci invece ho cercato di lavorare un po’ diversamente, con nuovi programmi. Ho scelto una strada nuova, ecco. In Argentina, nonostante tanta neve che a volte ci ha frenato, ho avuto riscontri molto positivi. In attesa dei risultati della pista, quelli che contano, posso dire che a livello di feeling ho ritrovato le sensazioni che volevo. Sì, sono contento".