Coppa del mondo di sci, Zermatt-Cervinia: cancellata anche la terza prova

A causa della presenza di tanta neve in pista, è stata cancellata anche la terza prova di discesa, prevista per oggi, sulla Matterhorn-Cervino . Le precipitazioni nevose non stanno risparmiando il confine italo-svizzero e gli organizzatori hanno deciso di puntare tutto su domani.

Start sabato alle 11.30

Il programma prevede quindi lo start della prima gara maschile per sabato alle 11.30. La decisione è stata presa dagli organizzatori per assicurarsi il tempo di pulire la pista in vista delle due libere sulla 'Gran Becca' che nel week-end aprono il programma della velocità di Coppa del Mondo di sci. Ora, in pista entreranno i gatti delle nevi, che insieme ai moltissimi volontari lavoreranno tutto il giorno per cercare di riportare alle migliori condizioni il pendio della Gran Becca tra Zermatt e Cervinia.