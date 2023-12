Sci, Brignone infinita: vince anche nel secondo gigante di Tremblant

La gara di Federica Brignone

Sesta dopo la prima frazione a 1"2 dalla prima, l'azzurra sotto una tormenta di neve, ha spinto prendendosi tutti i rischi. E il coraggio alla fine ha pagato portandola a compiere un vero capolavoro. Seconda la svizzera Lara Gut-Behrami di 33 centesimi, terza la statunitense Mikaela Shiffrin a 39 millesimi. Ottava Marta Bassino, decima Sofia Goggia. Per la Brignone si tratta della vittoria numero 23 in carriera in Coppa del Mondo, la decima in gigante.