Goggia infinita: trionfa nella discesa di Altenmarkt, poi scoppia a piangere

Sofia Goggia centra il 51° podio in carriera - eguagliata Isolde Kostner - e la vittoria numero 24 nella Coppa del mondo . Il successo nella disesa libera sull' Altenmarkt-Zauchensee (Austria), arriva 24 ore dopo la caduta nel SuperG e a quasi un anno di distanza dal trionfo di Crans-Montana del 26 febbraio scorso. La sciatrice bergamasca sfata inoltre il tabù del Kalberloch, dove non aveva mai vinto prima. Successo anche Nicol Delago , che ha conquistato il terzo gradino del podio - a pari merito con l’austriaca Mirjam Puchner - . Delusione invece per Federica Brignone , che chiude la giornata fuori dalla top 10 pur mantenendo la seconda posizione.

Le lacrime di Sofia

Non trattiene le lacrime Sofia Goggia, che ha manifestato tutta la sua gioia per il successo conquistato che vale la quinta posizione con 550 punti nella classifica generale. "È stata una buona gara, solida - ha dichiarato ai microfoni Rai -. Non sono stata precisa in due passaggi, ma nella parte del bosco ho sempre tenuto già il piede. Su questa pista non avevo mai raccolto buoni risultati. Dopo la scivolata di ieri in superG non stavo emozionalmente benissimo. Oggi ho fatto una discesa un pochino sporca. Non ho ancora tirato fuori tutta la mia cavalleria, sto facendo un po' fatica. Ma sono molto contenta".