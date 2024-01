Kilde racconta l'incidente: "Taglio profondo, danni ai nervi. È tutto incerto"

"Mi sono procurato un grosso danno alla gamba finendo contro le reti e alcuni nervi sono danneggiati, ma avevo subito avvertito un forte dolore alla spalla. È stato fantastico vedere Mikaela (la Shiffrin, sua compagna, ndr) accanto a me al risveglio". A meno di una settimana dal terribile incidente, che in un primo momento ha fatto addirittura temere per la sua vita, direttamente dal letto di ospedale, rompe il silenzio - ai microfoni di Viaplay - Aleksander Aamodt Kilde, che oggi stesso sarà sottoposto a un nuovo intervento chirurgico, stavolta alla spalla lussata.