Shiffrin e lo schianto nella discesa: gli aggiornamenti dopo la paura

CORTINA - La paura fa... cento. La discesa che celebrava il significativo traguardo di gara in Coppa del Mondo per la Perla delle Dolomiti si trasforma in un continuo stop&go. Semafori rossi in continuazione per una caduta dietro l'altra. Ben 12 su 52 concorrenti, il 23%. Troppo. Anche perché ad essere coinvolte sono pezzi da... novanta come la regina dello sci Mikaela Shiffrin, quella delle carvate Federica Brignone, la campionessa olimpica di specialità Corinne Suter (portata in elicottero a Zurigo), ma anche le altre svizzere di rango Priska Nufer e Michelle Gisin. Due elicotteri che si alzano in volo, toboga, barelle, ambulanze. Ragazze che zoppicano e se va bene mettono la borsa del ghiaccio.

Per fortuna alla fine nessuna paga dazio gravemente come Petra Vlhova nel gigante in casa a Jasna (crociato e collaterale andati), soprattutto Shiffrin, che dopo venti secondi di gara nella prima grande piega volante perde il controllo su un dosso affrontato ad alta velocità e si schianta nelle reti ravvicinate. Ginocchia piegate in modo eccessivo, il forte impatto.