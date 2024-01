Compagnoni: "Piste troppo facili, così si va più forte"

Il fascino e la bellezza di una pista incastonata nelle Dolomiti, la paura e le polemiche per gli incidenti. Tanti, troppi in due giorni. E non solo qui a Cortina. Schwarz, Kilde e Pinturault finiti in ospedale tra Bormio e Wengen, stagione finita anche per Vlhova (Jasna) e ora Suter, ma anche gente come Shiffrin e Gisin costrette ai box. E pure ieri l’elicottero s’è alzato sull’Olympia delle Tofane per l’americana Wright. Momenti delicati che Deborah Compagnoni, una campionessa totale che sa bene cosa siano gli infortuni, ha vissuto a bordo pista dopo aver fatto testare la sua ultima sfida: diventare stilista e sviluppatrice di una linea per lo sci e la montagna (la collezione Altavia in collaborazione con OVS). Un progetto che si svilupperà fino ai Giochi del 2026 e che Deborah ha voluto disegnare su coordinate che definisce democratiche: «Semplicità, funzionalità, cura dei dettagli tecnici ma anche materiali sostenibili e prezzi più bassi, alla portata di tutti». Quello che invece la valtellinese non vorrebbe vedere in gara.