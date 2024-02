Sofia Goggia, lettera toccante: cita Elena Fanchini e fa una promessa al padre

“' Se questo è il piano che Dio ha riservato per me , altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo'. Questa frase, che già utilizzai prima di Pechino, non è mia ma di Elena Fanchini : la pronunció durante un’intervista con la sua autentica genuinità - che tanto mi manca!- quando venne a sapere della ricaduta del tumore. Mi sono ispirata a Lei, l’ho fatta 'mia' ed è ciò che mi sono detta quando mi stavano trasportando a Milano in elicottero, con la ferma consapevolezza che quella sgradevolissima sensazione che avevo avuto in pista, quando ancora non mi ero fermata dalla caduta, era veritiera: la mia tibia era rotta e frantumata ". Inizia così la lunga, toccante lettera scritta dalla campionessa azzurra di sci alpino Sofia Goggia , reduce da un bruttissimo infortunio in allenamento sulla pista di Temù.

Il messaggio del padre

"Mio papà mi ha scritto per messaggio che 'questo mio dolore non sarà invano' ma, anche se poi il tempo mi dirà che lui aveva ragione, attualmente stento a crederci. Non è un osso che si rompe e non è la fatica, seppur pesantissima, del settimo, complicato, intervento chirurgico in carriera. Ciò che fa male, davvero male, è quella lacerazione che sento dentro al petto, strappo che solo io posso avvertire radicato nel mio profondo, figlio del fatto di essere per l’ennesima volta a tu per tu con me stessa in una situazione del genere nonostante gli sforzi, l’impegno e le scelte lavorative affinché la possibilità che questo tipo di avvenimenti potesse accadere, si riducesse drasticamente", prosegue la Goggia.