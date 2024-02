Goggia shock, frattura confermata: operazione e stagione finita

BRESCIA - Infortunio gravissimo per Sofia Goggia . La sciatrice bergamasca è caduta in allenamento, sulla pista di Temù, in provincia di Brescia. L'azzurra è stata sottoposta presso la Clinica La Madonnina di Milano ad una Tac e a una risonanza magnetica che hanno evidenziato una frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra , le quali saranno ridotte chirurgicamente nel corso del pomeriggio. Lo fa sapere la Fisi.

L’operazione verrà effettuata dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di Traumatologia dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. La 31enne bergamasca – 24 vittorie in Coppa del Mondo – in questa stagione aveva raccolto sei podi (due successi, nel SuperG a St.Moritz e nella libera di Altenmarkt) ed era al comando della Coppa del Mondo di discesa e quinta in quella generale.

Sinner, Goggia e le due cose: "Una gliela ruberei, l'altra ce l'ha più di me"

Goggia: "Mi alleno con gli uomini per migliorare. Servirebbe anche a loro..."