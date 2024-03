Brignone vince il SuperG di Kvitfjell: c'è il sorpasso a Goggia e Thoeni

Federica Brignone ha vinto il secondo superG di cdm donne di Kvitfjell, una gara caratterizzata da frequenti e lunghe interruzioni per un banco di nebbia sulla pista Olympiabakken. Per l'azzurra è la quarta vittoria stagionale e la numero 25 in carriera, superando così non solo l'infortunata Sofia Goggia ma pure il leggendario azzurro Gustav Thoeni, diventando cosi il secondo miglior sciatore italiano di coppa del mondo dopo Alberto Tomba con i suoi 50 successi. Con questa vittoria Brignone è anche seconda con 1.268 punti nella classifica generale di coppa superando l'assente americana Mikaela Shiffrin (1.209).

La gara di Brignone

Brignone si è imposta con il tempo di 1.37.30, davanti a Lara Gut-Behrami (1.37.91) - che con 540 punti contro i 466 dell'azzurra resta anche leader della classifica di disciplina quando manca una sola gara alla fine della stagione. A chiudere il podio la ceca Ester Ledecka in 1.38.09. Per l'Italia in classifica, ostacolata dalla scarsa visibilità, anche Marta Bassino 15/a in 1.39.22, Roberta Melesi 18/a in 1.39.77, Laura Pirovano 22/o in 1.40.30 e poi la gardenese Teresa Runggaldier in 1.40.49. Ora la coppa del mondo donne passa in Svezia, ad Aare: sabato e domenica prossimi un gigante ed uno speciale con l'atteso rientro della campionessa Mikaela Shiffrin. Sarà l'ultima tappa prima delle Finali di stagione a Saalbach, in Austria.

