Shriffin, nozze in arrivo: Kilde le regala l'anello. L'annuncio social

Matrimonio in vista per Mikaela Shriffin e Aleksander Kilde . Nelle scorse ore la campionessa di sci ha annunciato la lieta notizia condividendo una carrellata di immagini della coppia visbilmente felice ed entusiasta, mostrando anche l' anello di fidanzamento .

Kilde e Shriffin presto sposi: l'annuncio sui social

La coppia sta ufficialmente insieme dal 2021. Il 31enne norvegese ha detto di aver preso la sua decisione in ospedale, dove si stava riprendendo dalla lussazione alla spalla e dall'infortunio al polpaccio destro causati dalla brutta caduta durante la discesa di Wengen, avvenuta nel corso della prova di coppa del mondo lo scorso 13 gennaio. "Ci sono stati tanti alti e bassi, è chiaro, ma i momenti più belli sono quelli intimi, con la mia famiglia e, in particolare, con Mikaela. Durante la mia degenza in ospedale a Innsbruck mi sono detto che era giunto il momento. Quindi sono fidanzato", ha rivelato il campione al canale norvegese NRK. Kilde ha vinto la classifica generale della coppa del mondo nel 2019-20, ed ha al suo attivo anche due coppe di discesa e altre due in SuperG. Per Shriffin, cinque volte vincitrice del grande globo e due volte campionessa olimpica, 97 successi in coppa del mondo, di cui 60 nello slalom, la sua disciplina preferita dove ha vinto otto coppe di specialità.