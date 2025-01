Brignone regina totale: “Mi viene proprio tutto”  

Abbiamo Fede . Da tempo, mai come adesso. Brignone una e trina, capace davvero di vincere ovunque. Dal gigante alla discesa e all’amato superG. Adesso anche a Cortina, completando la spunta alla voce principale della sua lista dei desideri e cancellando uno dei pochissimi tabù che le erano rimasti: dal podio alla vittoria in ventiquattro ore sull’Olympia, la pista che l’aveva sempre respinta per voler troppo e che fra un anno ospiterà i Giochi di casa, a questo punto forse non più il traguardo della sua carriera ma sicuramente l’ultima occasione per completare davvero il suo libro dei sogni con l’unica impresa che le manca: l’oro a cinque cerchi. Terza sabato in discesa con le Tofane incendiate ancor più dalla supernova Sofia Goggia che dal sole, dominatrice ieri in un superG disputato tra luci e ombre per le nuvole umide che bagnano la neve bellunese. La condizione preferita della valdostana, che centra la 31ª vittoria in carriera, l’11ª in specialità, ma soprattutto il 4° successo con il 6° podio sulle undici gare da lei disputate in questa stagione. Un ruolino di marcia pazzesco, da schiacciasassi. Da regina totale, con quella in carica di Coppa e assoluta della specialità (22 vittorie) costretta a inchinarsi per più di mezzo secondo. «Dopo la ricognizione avevo capito che era la mia neve, quella calda dove si scivola un po’ di più e devi essere molto pulito. E in gara m’è venuto tutto quello che avevo in testa e soprattutto ho sempre tenuto già il piede sull’acceleratore» racconta Federica, che però a chi le fa presente che a 34 anni ha raggiunto il miglior momento della sua carriera, precisa: «Uno dei migliori. È da un po’ che le cose girano. Da quando sono serena e non mi faccio schiacciare dalla pressione. Qui a Cortina l’ho sempre fatto dopo aver disputate belle prove, ma andavo in gara con troppe aspettative. Stavolta no e ne sono orgogliosa, perché quando ci sono cose che non ti vengono mai, ma a furia di picchiarci la testa ti riescono, è ancora più bello. Sì, è uno dei migliori weekend della mia carriera».

Milano-Cortina e la fuga in classifica

Sulla pista che fra dodici mesi e mezzo farà teatro olimpico. «Da qui in poi non sarà sempre così, quindi come non serve parlare di miglior stagione della carriera, tanto meno bisogna pensare a Milano Cortina 2026. Le cose cambiano in fretta. Un anno è nulla ma tantissimo, io non so neppure cosa succederà domani...». Vietato anche metterle di fronte le classifiche di Coppa, con la valdostana a solo 35 punti dal pettorale rosso di superG (ancora indosso a Gut-Berhami), ma con quello della discesa che metterà in palio sabato a Garmisch e soprattutto una fuga nella graduatoria generale: +106 sull’altra svizzera Rast che fa solo slalom e gigante e +135 sulla ticinese, la vera e unica rivale. «Alla Coppa continuo a non pensarci. So che se iniziassi a guardare le classifiche sarei finita» ribadisce Federica, che scuote la testa anche su altri numeri. «Mi mancano 19 vittorie per arrivare a Tomba? No, lui è troppo forte. Ne ha conquistate 50 e in gigante e slalom, che è molto più difficile, perché sono gare su due manche». Ma il conto dei podi è 88 a 75... «Forse...» sorride più possibilista Brignone, applaudita dalla Bomba ma anche dalle regine della prima Valanga Rosa, quella targata Compagnoni-Kostner. «Meglio di così non si può sciare. Fede e Sofia vincono da tanti anni, sono più forti di noi» certifica Deborah. «Fede e l’Italia delle donne stanno passando un momento straordinario» applaude Isolde mentre la valdostana ha già lo zaino in spalla per dirigersi a Plan de Corones, dove domani c’è un gigante. «Vediamo quali energie mi restano, questo fine settimana è stato molto impegnativo fisicamente ma ancor più emotivamente».

Rimpianto Goggia

Anche per Sofia Goggia, che dopo il poker in discesa nella sua pista del cuore, si trova a commentare con rimpianto in 7° posto che dice poco, anche se ad appena 17 centesimi dal podio. «Non ho sciato con il flow di sabato, sono stata imperfetta un po’ ovunque, ma il podio l’ho perso in partenza: ho aperto il cancelletto prima per fare la catapulta. Ad ogni modo lascio Cortina con un buon bilancio, avendo accumulato altri chilometri e altre gare in condizioni diverse».

Podio ancora più accarezzato da Elena Curtoni quarta a tre centesimi da Corinne Suter, la campionessa olimpica di discesa che nelle ultime due stagioni sull’Olympia aveva preso solo batoste (trauma cranico nel 2023, crociato nel 2024: attenzione alla svizzera per i Mondiali). «Peccato, ma non sono ancora la vera Elena e in certi passaggi alzo il piede - ammette la valtellinese -. La cosa positiva è che me ne accorgo e riesco a cambiare marcia, come nel finale di questo superG. Sto ricostruendo il puzzle ad ogni weekend, la strada è giusta, devo continuare a crederci».

Discorso simile a quello di Lindsey Vonn, che rischia di veder trasformare la sua Cortina (12 vittorie e 20 podi) da amore ad odio. Tante pacche nelle ultime uscite sette e sei anni fa, caduta in prova giovedì, male in discesa, ricaduta ieri. Non il modo migliore per festeggiare la 400ª gara in Coppa del Mondo. «Ho bisogno di sciare, di capire il mio corpo e i nuovi attrezzi. Mi serve tempo» dice mesta l’americana prima di prendersi l’abbraccio da Tomba, che poi va a... bomba sull’Italsci: «Grande Fede e grande Sofia, grandi donne. Aspettiamo gli uomini...». Come Godot. Teniamoci strette Brignone e Goggia, Goggia e Brignone. Oggi, domani, fra un anno.