Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Odermatt dittatore. Paris, la velocità c'è

Domme 6° con i soliti errori tecnici: "Non solo lontano, arrivano nevi e piste per me. Oggi il Super G"
Giorgio Pasini
1 min
Odermatt dittatore. Paris, la velocità c'è© APS

Dove eravamo rimasti? Dove ripartiamo. Marco Odermatt è il padrone assoluto dello sci maschile e si conferma re anche della discesa, così come Dominik Paris resta la vera briscola da giocarsi alle Olimpiadi sulla Stelvio di Bormio ma anche in difficoltà quando

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS