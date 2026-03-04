Federica Brignone si ferma: "Quanto sono disposta ancora a soffrire? Inutile nascondersi..."

"Avrei potuto lasciare all'apice, l'anno scorso, per esempio. Se scio ancora è perchè mi piace. È chiaro che ci sono in gioco altri fattori: non sono integra. Sono consapevole che, se vorrà continuare a essere un'atleta di alto livello, dovrà fare dei sacrifici in più, come due ore al giorno di fisioterapia e una preparazione diversa. Dovrò soffrire: quanto sono disposta ancora a soffrire? Lo vedrò giorno per giorno". Dopo la straordinaria Olimpiade invernale di Milano-Cortina chiusa con due ori e il doppio super-G di Soldeu, Federica Brignone ha deciso di fermarsi. Non un addio ma un arrivederci, col futuro che prenderà forma di volta in volta. Del resto ai Giochi ha rischiato di non esserci e invece alla fine è stata protagonista di una doppia impresa leggendaria. "In gara ti giochi tutto in un minuto: se sbagli a mettere gli sci sei "morto". Ecco, questo mi ha dato una carica incredibile - racconta al "Corriere della Sera" -. Ma le sfide impossibili per me erano già state tante e le ho sempre cercate sin da bambina: vincere la prima Coppa del Mondo (2019-2020, ndr) partendo soltanto dal gigante; a quei tempi non gareggiavo neanche nella discesa, per esempio".