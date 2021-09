Vaccini Covid in Italia: arriva la siringa senza ago

A Catanzaro, in Calabria, al punto vaccinale Ciaccio De Lellis, è possibile ricevere il vaccino anti Covid con la siringa senza aghi, denominata "Comfort-in". "Belonefobia o tripanofobia - è scritto in una nota dell'Azienda ospedaliera - è un tipo di fobia, consistente nella paura nei confronti degli aghi, molto più diffusa di quanto si possa credere, ed è emersa in modo consistente nel corso della campagna di vaccinazione di massa contro il virus Covid-19. Risulta infatti che ci siano persone che hanno addirittura rinunciato a fare il vaccino per non essere riusciti a superare questa paura. All'annuncio della disponibilità di questo dispositivo in un punto vaccinale a Messina molti calabresi hanno varcato lo stretto per farsi vaccinare con la siringa senza aghi".