Putin avverte l'Europa: "Chi imporrà la No Fly Zone entrerà in guerra"

"La Federazione Russa considererà qualsiasi tentativo da parte di altri Paesi di stabilire una no-fly zone sull'Ucraina come una partecipazione alle ostilità", ha dichiarato Vladimir Putin . "Molto di ciò che sta accadendo ora e di ciò a cui stiamo assistendo e di ciò che accadrà - ha detto il leader del Cremlino, citato dall'agenzia Interfax - è senza dubbio un modo per combattere contro la Russia . E queste sanzioni che ci vengono imposte sono come una dichiarazione di guerra".

Putin contro l'Ucraina

Putin ha inoltre rimarcato: "Se la dirigenza ucraina attuale continua a fare quello che fa e non comprende le nostre preoccupazioni sulla possibilità che armi nucleari possano essere piazzate sul suo territorio, sta mettendo in questione il futuro dell'Ucraina come essere uno Stato". E poi ancora: "La Russia non prevede d'introdurre la legge marziale che si applica in caso di aggressione soprattutto nelle regioni dove si svolgono i combattimenti. Non abbiamo una situazione del genere, e spero che non accada".