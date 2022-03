Guerra in Ucraina: fotogiornalista ferito e derubato da militari russi

Guillaume Briquet, fotoreporter svizzero, è rimasto ferito in Ucraina, nella regione di Mykolaiv, non lontano da Kiev, da uomini delle forze russe. I militari gli avrebbero sparato contro mentre viaggiava in auto. A farlo sapere Reporter senza frontiere su Twitter, aggiungendo che l'uomo, 58 anni, si trova ora in ospedale. Rsf chiarisce che Briquet ha "evitato d'un soffio i proiettili" e che è stato bersagliato malgrado avesse chiaramente scritto "Press" sul fianco dell'automobile e su giubbotto ed elmetto. "Hanno chiaramente sparato per uccidere", ha rivelato il diretto interessato. Secondo varie fonti, Briquet sarebbe stato anche derubato di tremila euro, del pc, dell'elmetto e di altro materiale giornalistico.