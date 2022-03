Biden vieta import di vodka e diamanti dalla Russia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden mette al bando le importazioni di bevande alcoliche, pesce e diamanti dalla Russia. Ad annunciarlo è stato lo stesso inquilino della Casa Bianca. Gli Stati Uniti inoltre pongono di fatto fine a rapporti commerciali normali e aprendo a dazi pesanti sui prodotti Made in Russia. "Non vogliamo combattere una guerra contro la Russia in Ucraina”, ha aggiunto il presidente americano. Bisogna "evitare assolutamente la terza guerra mondiale" ma "l'invasione" dell'Ucraina "non può essere perdonata".