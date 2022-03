Boateng innamorato pazzo: terzo matrimonio per il calciatore!

Fiori d'arancio in vista per Kevin-Prince Boateng. Il calciatore dell'Hertha Berlino ha annunciato a Vanity Fair il suo matrimonio con Valentina Fradegrada, con la quale fa coppia fissa da agosto 2021. Il giocatore ha fatto la proposta all’imprenditrice, cinque volte campionessa italiana di arti marziali, lo scorso dicembre. Ha prenotato un intero albergo e in una location romantica si è inginocchiato per fare la fatidica domanda. La coppia ha già scelto la data delle nozze: il grande evento è fissato al prossimo 11 giugno. In qualità di wedding planner è stato assunto Enzo Miccio.