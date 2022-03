Russia-USA: "Da Biden insulti personali contro Putin"

Joe Biden ha attaccato pubblicamente Vladimir Putin. Prima lo ha definito un criminale di guerra, poi un dittatore omicida e un puro delinquente. Offese alle quali il leader russo ha preferito non replicare, almeno per il momento. Il Cremlino considera le affermazioni del Presidente Biden rivolte al Presidente russo un "insulto personale", ma non commenta. Lo riportano le agenzie russe Tass e Interfax riferendo del briefing alla stampa del portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov.