Dall'Ucraina: "La Russia pianifica un golpe in Bielorussia"

La Russia starebbe pianificando un colpo di stato in Bielorussia. Ad affermarlo un consigliere del ministro dell'interno ucraino, sostenendo come possibile motivazione il fatto che il presidente Alexander Lukashenko in un incontro al Cremlino aveva promesso di inviare truppe in Ucraina entro il 21 marzo e questo ancora non è avvenuto. "Il compito assegnato a Lukashenko è un massiccio attacco a Leopoli via Volyn al fine di tagliare tutte le strade che portano all'UE, su cui transitano le armi fornite all'Ucraina dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e dall'UE", ha scritto il consigliere Volyn Gerashchenko. Lukashenko sarebbe però a conoscenza dei piani per spodestarlo, e può iniziare una "pulizia del suo entourage dagli agenti di Putin".