Elon Musk: "Vladimir Putin è molto più ricco di me"

"Ritengo che Putin sia significativamente più ricco di me". Lo afferma Elon Musk in un'intervista a Business Insider. Dicendo "sorpreso" dal fatto che "ai nostri tempi" ci sia ancora un guerra, il miliardario visionario spiega come a suo avviso il "governo americano abbia fatto" per l'Ucraina "più di quanto la gente possa realizzare. Non possiamo lasciare che Putin si prenda l'Ucraina". Sul fronte dell'energia Musk osserva come il nucleare è in questo momento centrale perché è il modo più veloce di produrla. "Voglio essere chiaro. Non solo non si devono chiudere gli impianti nucleari, ma devono essere riaperti quelli che sono già chiusi", osserva Musk.