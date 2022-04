Ucraina, il Ministro russo: "A Bucha messa in scena dell'Occidente"

Secondo il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, la situazione a Bucha "è una messa in scena dell'Occidente e dell'Ucraina sui social network". Per la portavoce Maria Zakharova, tali fatti rappresentano una "provocazione" di Kiev per interrompere i colloqui di pace e intensificare la violenza. I video dei civili morti sarebbero invece stati "ordinati" dagli Stati Uniti nell'ambito di un complotto per incolpare la Russia.