"Non riesco più a piangere". A parlare è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista con il quotidiano tedesco Bild. Rispondendo alla domanda se avesse pianto per il massacro di ieri alla stazione di Kramatorsk e dopo le centinaia di morti di Bucha, Zelensky ha detto: "Sì, provo odio verso la Russia, verso i soldati russi. Quando vedo queste immagini davanti ai miei occhi, bambini assassinati senza gambe, senza braccia. È un risentimento, è terribile", ha ammesso.