Tacconi alla moglie: "Per diventare stilista ho speso i nostri soldi senza dirtelo"

"Da tempo mi chiedevi dove stessero andando i nostri soldi. Non ti tornavano i conti - ha fatto sapere Tacconi - Ora, pubblicamente, posso dirtelo. Laura, insieme con nostro figlio Andrea, ho investito una parte considerevole dei nostri risparmi di famiglia nell'apertura di due enoteche con annessa pizzeria, una ad Agropoli e un'altra in Ungheria, a Budapest, ma soprattutto in una linea di abiti sportivi. Fidati, sarà un successo".

Tacconi diventa stilista

La linea è stata chiamata Hope, che in inglese vuol dire "speranza". Si tratta di pantaloni sportivi, felpe e magliette studiate per i giovani e per chi si sente giovane. "Tutti capi che si possono acquistare a buon mercato, senza spendere troppo", ha precisato Stefano Tacconi. "Sono entrato nella moda perché mi hai detto che non potevo allenare in Cina. Ti chiedo scusa, Laura, se ho fatto un investimento senza dirti nulla", ha aggiunto.

"La moda è sempre stato il mio sogno"

Tacconi ha inoltre rivelato che la moda è sempre stato il suo sogno segreto e che quando giocava nella Juve "disegnavo io le magliette che usavo per difendere la porta dei bianconeri. Carta, penna e colori e poi via, davo tutto allo stampatore che, in qualche giorno, mi consegnava la mia maglia nuova. Ora, giunto a 64 anni, ho deciso di realizzare il mio sogno di diventare stilista".