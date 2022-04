È morto lo scrittore Valerio Evangelisti: addio al re del fantasy italiano

Lunedì 18 aprile è morto Valerio Evangelisti. Lo scrittore italiano aveva 69 anni ed è venuto a mancare a Bologna. In tanti lo ricorderanno per i suoi romanzi, come quelli dedicati a Nicolas Eymerich, ispirato all'inquisitore catalano realmente esistito, ma anche per la trilogia Magus. Quest'ultima ispirata al personaggio di Michel de Nostredame, conosciuto ai più con il nome di Nostradamus.