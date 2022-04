Il cane più vecchio del mondo è un chihuahua e vive in Florida

Si chiama TobyKeith il cane più anziano del mondo: lo scorso 16 marzo ha compiuto 21 anni. È un chihuahua e vive in Florida: qualche giorno fa è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati per via della sua età. Generalmente questa razza vive tra i 12 e i 18 anni. L'animale è stato adottato da Gisela quando era solo un cucciolo e da allora vivono insieme a Greenacres, cittadina poco distante da Miami. Per la donna, che all'epoca faceva volontariato in un canile, si è trattato di un colpo di fulmine: una volta appreso che i primi proprietari, una coppia di anziani, non potevano più prendersi cura di lui ha deciso di adottarlo.