Nuova eclissi solare in arrivo: in quali paesi si può vedere

I Paesi in cui è visibile l'eclisse solare parziale

Quella del 30 aprile è la prima dell'anno (la seconda è prevista in ottobre). In alcuni Paesi non è possibile vedere l'appassionante fenomeno atronomico che, come annunciato dal National Geographic Institute, durerà 233 minuti. In Italia ad esempio non si potrà assistere all'evento. La Luna eclisserà il Sole del 55%. Le aeree che potranno avere una migliore visibilità saranno il Perù, il Paraguay, l'Uruguay, la Bolivia. Negli oceani Pacifico e Atlantico ed in alcune regioni dell'Antartico, il fenomeno si vedrà al 50%. Cile e Argentina potranno vederlo rispettivamente al 51% e al 52%.