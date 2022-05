Ministro russo shock in tv: "Hitler e Zelensky ebrei, sono i peggiori"

" Zelensky ebreo? Lo era anche Hitler, secondo me. I maggiori antisemiti sono proprio gli ebrei ": è quanto dichiarato dal Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov al programma italiano Zona Bianca. Parole che hanno scatenato la reazione di Israele e della comunità ebraica globale. Il politico ha risposto così alla domanda se non ritenga paradossale accusare il presidente ucraino di essere a capo di un Paese che, secondo le affermazioni di Mosca, deve essere "denazificato". Lavrov ha ribadito le accuse a Kiev di servirsi di forze "neonaziste" come il battaglione Azov . "Gente che ha tatuata sulla pelle la svastica, che legge e approva il Mein Kampf", ha sottolineato su Rete 4.

La reazione di Israele

Il Ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha preteso le scuse di Lavrov e annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo a Tel Aviv. Lapid ha definito tali dichiarazioni "imperdonabili, oltraggiose e un errore storico". Per il direttore del museo israeliano dell'Olocausto, Dani Dayan, sono parole "false, deliranti e pericolose". In una nota la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, ha invece fatto notare che "la cosa più grave è inoltre che siano avvenute in una televisione italiana, senza contraddittorio, e senza che neanche l'intervistatore opponesse la verità storica alle menzogne che erano state pronunciate. Questo non è accettabile e non può passare sotto silenzio".