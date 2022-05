Processo Depp-Heard: lei insoddisfatta, lui accalamato dai fan

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard prosegue, riservando ulteriori novità. Nonostante quello dei due divi di Hollywood sia una querelle giudiziaria molto mediatica, a sorpresa, come riferito dal New York Post, l'attrice ha reso noto di aver licenziato i suoi addetti stampa , sostituendoli con nuovi Pr. Alla base della decisione pare ci sia il fatto che la star "non accetta i titoli negativi ed è frustrata che la sua storia non venga raccontata efficacemente".

Johnny Depp sostenuto dai fan

Il protagonista dei Pirati dei Caraibi può vantare invece di un folto numero di fan che lo sostengono in questa fase del processo. In passato, quando l'ex moglie lo accusava, i supporter del divo attraverso i social facevano arrivare a Depp tutto il sostegno che meritava. Ora invece pare facciano la coda dalle prime ore del mattino dinanzi il Tribunale di Faifax per far sapere all'attore che non è solo e che è circondato da tanto affetto e amore. E c'è chi tra loro, entra in aula vestito da Jack Sparrow.