Covid, Pregliasco: "Reinfezioni preoccupanti, rischio nuova ondata"

In un'intervista a La Stampa Fabrizio Pregliasco ha messo in guardia tutti sulla situazione Covid in Italia: "La crescita delle reinfezioni può sembrare marginale in questa fase, ma prova che la pandemia non è finita e che dopo l'estate potrebbe tornare preoccupante". Il ricercatore di Virologia dell'Università Statale e direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi di Milano ha aggiunto: "La forza del Sars-Cov-2 è l'instabilità, dovuta a mutazioni anche minime, per cui la vaccinazione e la guarigione non sono garanzie di immunità. Le 397mila reinfezioni da fine agosto sono un campanello d'allarme. Troppe nuove varianti prendono piede e nel medio periodo questo potrebbe avere conseguenze sull'immunità di comunità conquistata grazie a vaccinati e guariti".