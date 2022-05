Ucraina, l'ultimo monito di Papa Francesco: "La guerra è pazzia"

Papa Francesco è tornato a chiedere la pace tra Russia e Ucraina, ormai in guerra dallo scorso febbraio. "Alla Vergine Santa presento in particolare le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino di fronte alla pazzia della guerra. Continuiamo per favore a pregare ogni giorni il rosario per la pace. E preghiamo per i responsabili delle nazioni, perché non perdano il fiuto della gente che vuole la pace e sa bene che le armi non la portano mai", ha detto alla recita del Regina Caeli.