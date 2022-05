Nuova moneta da 2 euro per omaggiare Falcone e Borsellino

Nel trentesimo anniversario della morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il Poligrafico e Zecca dello Stato nella collezione Numismatica 2022 ha celebrato i due magistrati che hanno lottato la mafia, e pagato con la vita, con una moneta di due euro che è entrata in circolazione in tutti gli Stati dell'Unione Europea. La moneta che è stata coniata martedì 17 maggio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è una realizzazione di Valerio de Seta .

Falcone e Borsellino: una moneta per ricordarli

Sul dritto della moneta il volto sorridente dei due magistrati (riproposizione dell'iconica fotografia dei due magistrati insieme intenti a parlare, uno scatto del fotografo palermitano Tony Gentile) .con in alto la scritta "Falcone e Borsellino". Tutto intorno le dodice stelle dell'UE. Nella versione da collezione la moneta è stata coniata in fior di conio e in proof con una tiratura di 12mila e 10mila esemplari. In circolazione ordinaria, si conta un contingente complessivo di 6 milioni di euro, pari a 3 milioni di monete.