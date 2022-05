Mariupol, il sindaco lancia un allarme epidemia sanitaria

Mentre il conflitto russo-ucraino non accenna a fermarsi, c'è una nuova emergenza a Mariupol: a lanciare l'allarme Il sindaco della città, Vadim Boychenko, che ha allertato circa un'epidemia sanitaria causata dalle sepolture di massa in fosse poco profonde in tutta la città e dalla rottura dei sistemi fognari che potrebbero provocare una crisi sanitaria. "Oltre alla catastrofe umanitaria creata dagli occupanti e dai collaborazionisti (russi), la città è sull'orlo di un'epidemia di malattie infettive", ha riferito su Telegram il politico, per poi aggiungere che le piogge estive minacciano di contaminare le fonti d'acqua e ha fatto pressione sulle forze russe affinché permettano ai residenti di lasciare la città in sicurezza.