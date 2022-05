Papa al Regina Coeli, l'appello: "Chiediamo Spirito di pace"

"Più sentiamo che il cuore è agitato, più avvertiamo dentro di noi nervosismo, insofferenza, rabbia, più dobbiamo chiedere al Signore lo Spirito della pace" e "chiediamolo anche per chi vive accanto a noi, per chi incontriamo ogni giorno, e per i responsabili delle Nazioni": queste le parole di Papa Francesco al Regina Coeli .

Bergoglio: "La vita è sacra"

ll Santo Padre ha poi ringraziato quanti hanno partecipato alla manifestazione pro-life a Roma: "Vi ringrazio per il vostro impegno a favore della vita e in difesa dell'obiezione di coscienza il cui esercizio si tenta spesso di limitare. Purtroppo negli ultimi anni c'è stato un mutamento della mentalità comune e oggi siamo sempre più portati a pensare che la vita sia un bene a nostra totale disposizione che possiamo scegliere di manipolare, far nascere o morire a nostro piacimento come l'esito esclusivo di una scelta individuale". Bergoglio ha poi proseguito dicendo: "La vita è un dono di Dio", "è sempre sacra e inviolabile e non possiamo far tacere la voce della coscienza".