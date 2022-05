Navetta Sterliner raggiunge l'Iss: AstroSamantha la fotografa

La navetta Starliner ha raggiunto con successo la Stazione Spaziale alle ore 02,28 italiane di sabato 21 maggio. Il taxi spaziale, che dovrebbe alternarsi con la navetta Dragon della Space X per contribuire all'avvicendamento degli astronauti sulla Iss , al momento dell'arrivo è stata fotografato da AstroSamantha . Un attracco che però ha avuto dei problemi : il veicolo spaziale privo di equipaggio è rimasto fermo vicino alla Stazione Spaziale per più di un'ora a causa di un problema all'anello di aggancio, che ha avuto bisogno di essere retratto ed esteso di nuovo prima dell'avvicinamento finale.

Prima volta che due capsule Nasa si ritrovano sull'ISS

È la prima volta che due diverse capsule commerciali della Nasa (Starliner e Dragon) si trovano contemporaneamente attaccate alla Iss. Ci sono stati anche altri inconvenienti durante il volo, che però non ne hanno messo a rischio la riuscita, tra questi il comportamento anomalo di un circuito di raffreddamento termico. A riferirlo Steve Stich, responsabile della Nasa per i programmi commerciali con equipaggio. L'ingresso di un po' di umidità potrebbe aver causato il congelamento e l'intasamento di uno dei filtri, provocando un aumento di pressione nel circuito che però è stato rapidamente risolto. Si è verificato anche un guasto a 2 dei 12 propulsori di poppa poco dopo il lancio, durante l'inserimento della capsula in orbita, e ad altri 2 propulsori adibiti alle manovre di attracco.

La navetta potrà portare fino a quattro persone

Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale hanno monitorato con attenzione l'aggancio della capsula Starliner e hanno potuto aprire per la prima volta il portellone alle ore 18,04 italiane di sabato. La navetta, che in futuro potrà portare fino a 4 astronauti, ha trasportato forniture e rifornimenti di Nasa e Boeing. La ripartenza è prevista non prima del 25 maggio: la prima opportunità di sgancio del veicolo prevedrebbe un atterraggio allo spazioporto di White Sands Space Harbor, nel deserto del New Mexico, alle 00,46 ora italiana del 26 maggio.