Incendio Stromboli: troupe partita, gli isolani chiedono aiuto

La troupe della fiction televisiva 'Protezione civile' ha lasciato Stromboli. Ultimo saluto agli isolani da parte del regista Marco Pontecorvo, la protagonista Ambra Angiolini, il produttore Matteo Levi e il resto del cast. Prima di andare via tutti sono stati ascoltati dai carabinieri per l'indagine avviata dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Per il segreto istruttorio non trapela nulla. Ambra dice che non era presente sul set, Pontecorvo che la sceneggiatura era prevista, ma era lontano dal set e Levi che erano in possesso di tutte le autorizzazioni.