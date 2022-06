Whatsapp, sarà possibile modificare i messaggi dopo l'invio

Secondo quanto riportato da Wabetainfo, Whatsapp sta per introdurre la possibilità di modificare i messaggi dopo l’invio. Il celebre sito ha mostrato in uno screenshoot l'opzione per poter cambiare il testo di un messaggio dopo averlo inviato. Bisognerà tenere premuto il messaggio che si vuole modificare e poi cliccare sul menu a 3 punti in cui apparirà la funzione Edit, in italiano sarà Modifica. Il messaggio sarà poi spedito di nuovo. La nuova funzione è una delle più richieste dagli oltre 2 miliardi di utenti. Non si conoscono ancora i dettagli come una possibile finestra temporale per la modifica o se apparirà una scritta per rendere noto che il messaggio è stato modificato