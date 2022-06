Vaiolo delle scimmie, Sileri: "Non è come il Covid"

Nessun allarme vaiolo delle scimmie in Italia. A Radio Cusano Campus il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha tranqullizzato tutti: "I casi potranno aumentare ma la situazione non è confrontabile con quella del Covid-19". Sileri ha aggiunto: "Ad oggi il numero di casi in Italia è esiguo, 20 per l'esattezza di cui 19 con una storia di viaggio in zone dove sono state evidenziate catene di contagio, e in un solo caso sembrerebbe esservi stata una trasmissione locale".