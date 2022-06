Vaiolo delle scimmie, Spallanzani: "Plausibile ipotesi trasmissione sessuale"

Si continua ad indagare sul vaiolo delle scimmie. Dall'articolo pubblicato dai ricercatori dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, sul numero di Eurosurveillance, la rivista scientifica dell'European Centre for Disease Prevention and Control, emerge che i casi in Italia hanno registrato tutte persone di sesso maschile ed è "plausibile" che la trasmissione del virus avvenga per contatto diretto durante i rapporti sessuali. L'articolo rappresenta, insieme ad altre due rapid communication di ricercatori inglesi e portoghesi uscite sullo stesso numero, la prima descrizione dettagliata della malattia, nell'ambito del focolaio che sta interessando diversi paesi europei e non.