Guerra in Ucraina: Kiev sotto attacco, molteplici esplosioni

Nonostante gli appelli di pace in tutto il mondo la guerra tra Ucraina e Russia va avanti. Diverse esplosioni hanno colpito la capitale Kiev, come riferisce il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. "Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo", ha affermato. "Missili ad alta precisione a lungo raggio lanciati dalle forze aerospaziali russe contro la periferia di Kiev hanno distrutto i carri armati T-72 forniti dai paesi dell'Europa orientale e altri veicoli corazzati che erano negli hangar. Le forze armate russe hanno distrutto blindati forniti dai Paesi dell'Europa orientale all'Ucraina nel corso di raid aerei che hanno colpito oggi la periferia di Kiev. Lo ha reso noto Mosca", ha invece fatto sapere il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov.