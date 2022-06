Durissimo attacco del vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitry Medvedev, contro l'Occidente. "Mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio - ha scritto su Telegram - Sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano". Intanto la guerra in Ucraina va avanti: nelle ultime 24 ore sono stati contati 21 bombardamenti russi nella regione di Donetsk.