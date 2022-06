Mascherine in cinema, teatri, bus e metro: Costa annuncia le novità

Maturità: margine per decidere esami senza mascherina

"Mi auguro che si arrivi a dare un segnale anche ai nostri ragazzi e permettere loro di poter fare gli esami a scuola senza mascherina", ha proseguito Andrea Costa, quindi ha aggiunto "Anche perché ritengo che sia una questione anche di coerenza e di buonsenso". Quindi ha fatto una considerazione riguardanti le imminenti votazioni elettorali: "Anche perché qualcuno mi deve spiegare se noi permettiamo ai nostri elettori di recarsi a un seggio senza l'obbligo di mascherina perché dobbiamo obbligare i nostri ragazzi, che a uno a uno vengono sottoposti all'esame, a tenere la mascherina", Dopo aver sottolineato che siamo difronte ad una scelta politica e non scientifica ha concluso dicendo: "C'è ancora lo spazio per arrivare alla decisione di fare la maturità senza mascherine. Basta un decreto, un'operazione molto rapida".

Mascherine e luoghi di lavoro

"Per quanto riguarda gli uffici e i luoghi di lavoro", ha affermato il sottosegretaio "già ad oggi non vi è più una norma che preveda l'obbligo". Riferendosi poi all'uso delle mascherine alle elezioni, Costa ha sottolineato come "le operazioni di voto si possono svolgere in situazioni e momenti diversi, può capitare che io vada al seggio e sia incolonnato in fila o in un locale affollato e in quel momento è auspicabile mettere la mascherina. Ma può anche capitare che io non trovi nessuno è in quel caso non ha senso mettere la mascherina".