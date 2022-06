Monitoraggio Iss: sale l'incidenza dei casi Covid in Italia

Aumentano i casi Covid in Italia. Stando all'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute l'incidenza è aumentata in 12 regioni e due province autonome (Trento e Bolzano). Le regioni sono Basilicata, F.V.G., Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. È quanto emerge dalle tabelle sugli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio settimanale. Il valore più alto è in Sardegna con 308,3 casi ogni 100 mila abitanti. Seguono l'Umbria che resta stabile a 292 e la Sicilia che registra una lieve crescita da 286,6 a 298,4. Il valore nazionale medio è 222 ogni 100 mila abitanti.