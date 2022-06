Terzo matrimonio per Boateng: ha sposato Valentina Fradegrada

Sabato 11 giugno è stato celebrato il matrimonio tra Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada . I due stanno insieme da poco, dall'agosto 2021, ma la proposta di matrimonio è arrivata lo scorso dicembre. Il calciatore dell'Hertha Berlino ha prenotato un intero albergo e in una location romantica si è inginocchiato per fare la fatidica domanda. La terza moglie di Boateng ha 30 anni ed un'imprenditrice, influencer e deejay, cinque volte campionessa italiana di arti marziali.

Il matrimonio di Boateng e Valentina

Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono detti sì in Toscana, più precisamente a Radicondoli, sulle colline senesi. Una cerimonia all'aperto, molto suggestiva, curata dal famoso wedding planner Enzo Miccio. Boateng e Valentina si sono sposati anche nel metaverso. I due hanno messo in vendita i biglietti, subito sold out, per partecipare alla (meta)cerimonia, e tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Per Boateng è la terza volta

Quello con Valentina Fradegrada è il terzo matrimonio per Boateng. Nel 2007 le prime nozze con la tedesca Jenny, che l'ha reso padre del piccolo Jermaine-Prince, poi nel 2016 la chiacchierata unione con Melissa Satta, dalla quale lo sportivo ha avuto Maddox. Ora il 35enne riparte da Valentina, con la quale spera di allargare ancora di più la famiglia. I due hanno deciso di condividere inoltre un ambizioso progetto di lavoro: produranno vino.